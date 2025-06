Non solo Juventus. La notte di giovedì 19 giugno ha visto pure il successo del Salisburgo 2-1 sul Pachuca. Il programma odierno del Mondiale per Club comprende anche le prime partite della seconda giornata con Palmeiras-Al Ahly e l'Inter Miami di Messi sfidare il Porto

Altre quattro partite nell'intenso programma del Mondiale per Club programmate per giovedì 19 giugno. Le prime due si sono giocate nella notte e hanno visto le vittorie di Salisburgo e Juventus contro Pachuca e Al Ain. Si è completata così la prima giornata della competizione in tutti i gironi. Alle 18 si apre la seconda giornata del gruppo A con i brasiliani del Palmeiras attesi dall'Al Ahly mentre chiuderà il programma della giornata il match delle 21 fra l'Inter Miami di Leo Messi e il Porto. Tutte le squadre del gruppo A sono a 1 punto dopo il primo match