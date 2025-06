Kolo e Conceicao trascinano la Juve, Al Ain ko 5-0

Il racconto della partita

Qualche novità di formazione rispetto alle voci della vigilia. In difesa sorprende la scelta di Savona come perno centrale della linea a tre assieme a Kalulu e Kelly. A centrocampo c'è Alberto Costa a destra, l'esterno portoghese apparso in crescita nelle ultime partite di campionato. Segnali confermati anche in America grazie a una costante spinta sulla fascia, a una seria applicazione difensiva e al doppio assist iniziale per Kolo Muani e Conceicao che indirizza il match già dopo 22 minuti. Nella prima occasione cross per il colpo di testa del francese, nella seconda poderosa azione di forza sulla linea di fondo-campo e tocco a rimorchio per il connazionale. Il tridente offensivo scelto da Tudor si muove bene, è sempre al centro del gioco e manda in crisi la linea a cinque dell'Al Ain. Kolo Muani attacca benissimo la profondità, come in occasione del 4-0 propiziato prima dell'intervallo da un lancio di Thuram, mentre i due trequartisti vengono dentro al campo, puntano l'uomo ogni volta che possono e dialogano bene con la squadra. Yildiz colpisce attorno alla mezz'ora con un destro in caduta dalla distanza, Conceicao segna pure il quinto gol a inizio ripresa con la specialità della casa: scatto in velocità, movimento a rientrare centralmente sul sinistro e tiro imparabile per Rui Patricio. Serata pessima per l'ex portiere di Roma e Atalanta, più positiva per il collega Di Gregorio, eccezionale su Laba nell'unica vera chance degli asiatici a inizio ripresa oltre a un gol annullato a Kouadio poco prima per fuorigioco. Nella ripresa Tudor mette un po' di benzina nelle gambe dei giocatori da recuperare, da Douglas Luiz e Koopmeiners fino a Gatti e Vlahovic. Il più in palla si rivela il brasiliano, entrato all'intervallo e vicino al sesto gol nel finale con un doppio destro dalla distanza. Il palo gli nega la prima gioia bianconera. Juve prima nel girone grazie a una differenza reti migliore rispetto al Manchester City (+5 vs +2).