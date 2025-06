Non solo l'Inter: le partite del Mondiale per Club di sabato 21 giugno regaleranno tante emozioni. Si inizierà a mezzanotte con Los Angeles FC-Esperance, per poi proseguire alle 03.00 con la sfida tra Bayern Monaco e Boca Juniors. Alle 18:00 sarà il turno di Mamelodi Sundowns e Borussia Dortmund e a chiudere, alle 21.00, saranno i nerazzurri di Chivu contro l'Urawa Reds

Il Mondiale per Club 2025 sta regalando partite ricche di emozioni e dai risultati spesso inaspettati. Sabato 21 giugno a scendere in campo saranno ben otto squadre, a partire dal Los Angeles FC contro l'Esperance, partita in programma alle 00.00 e valida per il Gruppo D. Alle 03.00 sarà il turno del Bayern Monaco contro il Boca Juniors e poi alle 18.00 toccherà a Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund. Alle 21.00, invece, l'Inter di Cristian Chivu scenderà in campo al Lumen Field di Seattle contro l'Urawa Reds, seconda partita dei nerazzurri nel Gruppo E.