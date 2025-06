Vince il Bayern Monaco, eliminato il LAFC

Tra gol nel finale e rigori sbagliati, non sono mancate le emozioni nella notte al Mondiale per Club. Niente da fare per il Los Angeles FC, battuto 0-1 dall'Esperance. Vince invece 2-1 il Bayern Monaco contro il Boca Juniors grazie a una rete di Olise. Questa sera in campo alle 18.00 Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund e Inter-Urawa Reds alle 21.00

CALCIOMERCATO LIVE, LE NEWS DI OGGI