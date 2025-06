Dopo la qualificazione agli ottavi del Mondiale per club, gli infortunati dell'Inter hanno fatto ritorno in Italia. Pavard, Bisseck, Zielinski e Calhanoglu hanno infatti lasciato gli Stati Uniti perché non riuscirebbero a recuperare in tempo per le prossime sfide della competizione

Dopo il pareggio con il Monterrey nella prima giornata, i nerazzurri di Chivu sono riusciti a mettere la firma su due vittorie consecutive contro l'Urawa Reds prima e il River Plate poi. Le reti segnate da Pio Esposito e Bastoni al club argentino hanno regalato all'Inter un posto agli ottavi del Mondiale per club. Mentre i nerazzurri pensano già alla prossima sfida contro i brasiliani del Fulminense, arrivano delle novità dall'infermeria della squadra. Gli indisponibili Pavard, Bisseck, Zielinski e Calhanoglu non riusciranno a recuperare in tempo per prendere parte alle altre gare della competizione e hanno quindi lasciato gli Stati Uniti. Gli infortunati hanno già fatto ritorno in Italia per continuare il percorso di recupero.