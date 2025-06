Ottavi di finale: le partite di sabato 28 giugno

Terminata la fase a gironi, il Mondiale per Club continua con gli ottavi di finale. I primi a scendere in campo, sabato 28 giugno, saranno Palmeiras-Botafogo alle 18.00 e Benfica-Chelsea alle 22.00

I gironi del Mondiale per Club sono ufficialmente terminati e ora è il momento di pensare agli ottavi di finale. In attesa di sapere il risultato delle partite di Inter e Juventus contro Fluminense e Real Madrid, a scendere in campo sabato 28 giugno saranno altre quattro squadre. Alle 18.00 il Palmeiras sfiderà il Botafogo al Lincoln Financial Field di Filadelfia, mentre alle 22.00 sarà il turno di Benfica e Chelsea al Bank of America Stadium di Charlotte.