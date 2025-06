Martedì 1° luglio la Juventus affronta il Real Madrid all'Hard Rock Stadium di Miami per accedere ai quarti di finale del Mondiale per Club. Un solo ballottagio per Igor Tudor a centrocampo: McKennie e Alberto Costa si giocano una maglia da titolare sulla destra. Tra i Blancos Tchouaméni e Huijsen dal 1', così come Alexander-Arnold e Fran García. In mezzo c'è Arda Guler, davanti Gonzalo affianca Vinicius

MONDIALE PER CLUB, IL TABELLONE