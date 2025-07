Mai come quest'estate le prime amichevoli della nuova Serie A sono attesissime visto il numero incredibile di cambi in panchina: dalla nuova Inter di Chivu al Milan di Allegri, fino alla Roma di Gasperini e ai ritorni di Sarri alla Lazio e Pioli alla Fiorentina (ufficiale però da luglio). Il Napoli di Antonio Conte cercherà di difendere il titolo mentre la Juventus, che ripartirà con Tudor, tenterà di migliorare il 4° posto della scorsa stagione. Il campionato di Serie A 2025/2026 inizierà il prossimo 24 agosto. Prima ci attendono settimane di amichevoli: la prima, tra i match già ufficializzati, sarà Genoa-Fassa del 16 luglio, mentre Lazio-Olympiacos chiuderà il ciclo di amichevoli il 16 agosto. In mezzo a queste molte sfide interessanti: da Everton-Roma a Lipsia-Atalanta passando per Juventus-Borussia Dortmund. E il Cagliari annuncia tre amichevoli di spessore contro Galatasaray, Hannover 96 e Saint-Étienne, mentre la Fiorentina farà un test di prestigio con il Nottingham Forest. Ecco il quadro completo in Serie A squadra per squadra delle amichevoli fin qui ufficializzate...