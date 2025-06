Juve alla prova Real, un ostacolo complicato

Dentro o fuori, il Mondiale per club è entrato nel vivo con gli scontri diretti degli ottavi di finale e per la Juventus l'ostacolo è tra i più complicati . Il Real Madrid del neo allenatore Xabi Alonso ha vinto il proprio girone ed è fra le candidate alla vittoria finale. Per la Juventus un altro test importante dopo quello fallito fragorosamente contro il Manchester City . E dopo una sconfitta pesante la maturità della squadra sta nel cancellarla immediatamente e affrontare il match senza timori. Le ultime scorie vanno eliminate in fretta, se Tudor ci è riuscito lo dirà il campo. L'aspetto fondamentale per la Juventus anche in caso di sconfitta è non subire un'altra umiliazione che avrebbe notevoli contraccolpi sull autostima della squadra.

Le probabili scelte di Tudor

Con Tudor il gruppo sembrava aver ritrovato nuovo entusiasmo e nuove convinzioni, che potrebbero crollare in caso di un passivo pesante come contro gli uomini di Guardiola. Tudor dovrebbe presentare Gatti titolare in difesa, visto il grave infortunio di Savona e poi lì davanti torneranno dall'inizio Yildiz e Kolo Muani, in panchina, contro il Manchester City. Scelte che avevano sollevato critiche dure nei confronti dell'allenatore. Sulla grande condizione di Yildiz soprattutto punta Tudor per creare problemi alla difesa del Real Madrid, ma la squadra deve ritrovare compattezza in fase difensiva. Una brutta figura può capitare, adesso la Juventus ha l'obbligo di evitare la seconda, per non andare in vacanza con più dubbi che certezze per il futuro.