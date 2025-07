L'allenatore bianconero carica i suoi in vista dell'ottavo di finale del Mondiale per Club contro il Real Madrid di Xabi Alonso: "Affrontiamo una squadra fortissima, ma abbiamo le nostre chance: possiamo metterli in difficoltà, dobbiamo crederci". Poi sulla sconfitta ai gironi col City: "Ci servirà da insegnamento, questa partita l'abbiamo preparata in modo diverso..."

"Il Real Madrid in questi tornei è sempre forte, mi aspetto un match difficile contro una squadra che ha grandi qualità e ha sempre dimostrato il suo valore in ogni competizione". Igor Tudor esordisce così nella conferenza stampa alla vigilia dell'ottavo di finale al Mondiale per Club della sua Juventus contro i Blancos in programma stasera, martedì 1 luglio, alle 21 ora italiana. "Noi ci siamo preparati, vogliamo giocare le nostre carte e passare il turno. Ho spiegato ai ragazzi che queste sono le partite più belle da giocare. Tutti vogliono battere il Real Madrid e vogliamo provarci anche noi. Bisogna viverla in questo modo, mettendo in campo anche grande coraggio. Anche se in questo momento sono più forti di noi, abbiamo messo a punto una strategia per provare a batterli".