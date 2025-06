I bianconeri fanno sul serio per l'attaccante nigeriano, da sempre il primo obiettivo della dirigenza per rinforzare il reparto offensivo. Nel weekend i contatti sono stati intensificati con l'entourage del giocatore per ottenere il suo sì, e cercare poi di trovare l'intesa sul contratto, per andare a trattare con il Napoli sul valore della clausola rescissoria

