La Juventus conferma il suo interesse per Jonathan David. I bianconeri hanno avuto nuovi contatti con il giocatore, appena svincolatosi dal Lille, nella giornata di martedì 1 luglio, confermando la loro volontà di trovare un'intesa economica con l'attaccante. Non mancano le offerte sul tavolo per il canadese che però vuole aspettare i prossimi giorni prima di prendere una decisione per capire la fattibilità di un accordo con la Juventus.