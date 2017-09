Due gare assolutamente da non fallire, l’Argentina 'costretta' a fare punti per inseguire la qualificazione al prossimo Mondiale evitando un tonfo che sarebbe davvero clamoroso. Grande attesa e concentrazione massima per la Nazionale albiceleste in vista delle sfide che si disputeranno il 5 e il 10 ottobre contro Perù ed Ecuador, con il commissario tecnico Jorge Sampaoli che ha diramato l’elenco dei convocati per il doppio impegno valido per le qualificazioni a Russia 2018. E le sorprese non mancano, così come gli 'italiani' chiamati dal ct dell’Argentina: nell’elenco infatti sono presenti il Papu Gomez, grande protagonista nel successo dell’Atalanta contro l’Everton in Europa League, Federico Fazio della Roma, Germán Pezzella della Fiorentina, Mauro Icardi dell’Inter, Lucas Biglia del Milan e Paulo Dybala della Juventus. A fare ancora rumore, però, è l’assenza di un altro bianconero: Gonzalo Higuain. Dopo la mancata chiamata per ultime due sfide contro Uruguay e Venezuela, da parte di Sampaoli arriva infatti un’altra bocciatura per il Pipita.