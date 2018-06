Nell'amichevole disputata venerdì contro la Francia, la Nazionale di Roberto Mancini si è dimostrata inferiore agli avversari, in grado di mettere in campo giocatori considerati tra i top nel loro rispettivo ruolo. Uno di questi è senza dubbio Kylian Mbappé che non ha personalmente messo il suo timbro nel match, ma è stato un vero incubo per la difesa azzurra per via della sua velocità ed esplosività palla al piede sulla corsia esterna. L'attaccante transalpino è ormai sulle prime pagine dei giornali già da un paio di stagioni, ma spesso ci si dimentica che si parla di un ragazzo di soli 19 anni. Alla prima esperienza con la maglia del Psg ha rispettato a pieno le aspettative, chiudendo l'annata con 21 reti stagionali e 16 assist, decisivi per la conquista della Ligue 1 dopo averla centrata la stagione prima con il Monaco. Ciò che infatti spaventa - in senso positivo - di Mbappé è che ha ancora davanti a sè notevoli margini di crescita, che lo rendono potenzialmente un giocatore devastante - più di quanto non lo sia già - in futuro. In realtà il talentuoso classe '98, dopo il passaggio dai monegaschi all'ombra della Tour Eiffel, ha già mostrato miglioramenti in vari aspetti: sia dal punto di vista tattico, dove è diventato più disciplinato, sia dal punto di vista fisico. Secondo lo staff del Psg infatti, l'esterno offensivo ha notevolmente aumentato la sua massa muscolare, una crescita inaspettata per un corpo abituato a diversi tipi di allenamenti. Le stesse fonti parigine hanno poi dichiarato che Mbappé, entrando a far parte di uno dei primi 10 club al mondo, ha capito che doveva sfruttare al massimo anche la sua struttura fisica. I suoi cambiamenti però non sono finiti qui. "Ha guadagnato un centimetro - ha sostenuto Marc Westerloppe, ora responsabile per la supervisione dei singoli giocatori nel Rennes e in passato membro del club della capitale -, e continuerà a svilupparsi ancora per un anno e mezzo. Allora avrà 21 anni e la parte superiore del corpo si sarà rafforzata naturalmente, le spalle si saranno estese e Kylian ne beneficerà in termini di velocità, esplosività e tecnica".