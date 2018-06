I campioni del mondo in carica, guidati da Joachim Löw per il terzo appuntamento mondiale, ripartono dall’ossatura dell’ultima spedizione in Brasile con qualche novità: se capitan Neuer trova posto in rosa nonostante sia ai box da settembre, Götze ovvero l’eroe della finalissima figura tra gli esclusi. Sacrificato anche Wagner, epurato come Leno e Sané per una delle favorite della vigilia.

Portieri

Neuer (Bayern Monaco), ter Stegen (Barcellona), Trapp (PSG).

Difensori

Ginter (Borussia Mönchengladbach), Hector (Colonia), Boateng (Bayern Monaco), Hummels (Bayern Monaco), Süle (Bayern Monaco), Kimmich (Bayern Monaco), Plattenhardt (Hertha Berlino), Rüdiger (Chelsea).

Centrocampisti

Brandt (Bayer Leverkusen), Draxler (PSG), Goretzka (Schalke 04), Gündogan (Manchester City), Khedira (Juventus), Kroos (Real Madrid), Özil (Arsenal), Reus (Borussia Dortmund), Rudy (Bayern Monaco).

Attaccanti

Gómez (Stoccarda), Müller (Bayern Monaco), Werner (Lipsia).