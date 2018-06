Germania, Löw: "Futuro? Ho bisogno di capire"

"Futuro? Devo pensarci"

Il commissario tecnico della Germania poi si è soffermato sul proprio futuro, senza però sbilanciarsi: "Ovviamente devo assumermi la responsabilità di quello che è successo. Futuro? Ho bisogno di un paio di ore per capire. Non mi sarei aspettato una sconfitta con la Corea del Sud, ero ottimista. Anche per me la delusione è enorme. Aspetto domani, e ci saranno dei colloqui. Siamo delusi, c’è molta delusione per questa eliminazione. Dobbiamo congratularci con i nostri avversari per quello che hanno fatto, ma oggi non eravamo noi stessi. Non meritavamo di vincere questa edizione del Mondiale per quello che abbiamo dimostrato in campo, abbiamo meritato di uscire ai gironi. Oggi non siamo riusciti ad imporre il nostro gioco, il gol faticava ad arrivare e abbiamo perso fiducia. Quando la Svezia è andata in vantaggio, abbiamo capito che dovevamo accelerare per riuscire a segnare ma proprio oggi abbiamo perso la nostra classe e il nostro gioco, quindi abbiamo meritato l’eliminazione".