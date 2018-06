Il tabellino

Corea del Sud (4-4-2): Jo 7; Lee Yong 6.5, Yun 6.5, Kim 7, Hong 6.5; Lee Jaesung 6.5, Jang 6.5, Jung 7, Moon 6.5 (69' Jo 6.5); Son 7, Koo 6 (56' Hwang sv, 79' Go sv).

CT: Tae-yong 8



Germania (4-2-3-1): Neuer 4.5; Hector 4.5 (78' Brandt sv), Hummels 4, Sule 5, Kimmich 5.5; Khedira 4.5 (58' Gomez 5), Kroos 5; Goretzka 5 (63' Mueller 5), Ozil 4, Reus 4.5; Werner 5.

CT: Löw 4

Clamoroso a Kazan. La Germania di Loew, campione del Mondo in carica, abbandona la Russia uscendo sconfitta dalla Corea del Sud dopo quasi 100 minuti di apnea. I tedeschi avevano bisogno di un successo per garantirsi il passaggio agli ottavi di finale, ma hanno trovato un avversario fisicamente all'altezza e molto concentrato, che è riuscito ad arginare ogni offensiva concretizzando al meglio le occasioni concesse dagli uomini di Loew nel finale. Il risultato è cambiato nei minuti di recupero, quando la Germania era costretta a sbloccare uno 0-0 che non sarebbe servito a nulla. Nel giro di 5 minuti, a tempo regolamentare scaduto, Kim e Son hanno suonato la marcia funebre ai tedeschi: il primo gol è un tiro ravvicinato sottoposto all'occhio del Var, il secondo un contropiede fulminante con Neuer che aveva abbandonato i pali per cercare la disperata rimonta.

Svezia e Messico qualificate agli ottavi con 6 punti a testa (svedesi con miglior differenza reti), Corea e Germania eliminate (3 punti a testa, ma i tedeschi chiudono ultimi in classifica).

