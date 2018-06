Messi, che beffa: hotel con vista su CR7

Beffa murales

Il prossimo ostacolo da superare per l’Argentina sarà la Francia di Griezmann, prossimo avversario negli ottavi di finale in programma a Kazan il prossimo 30 giugno. Ma la scelta della location che ospiterà Messi e compagni nella città russa non sembra essere stata delle più felici. La Nazionale di Jorge Sampaoli, infatti, alloggerà all’hotel Ramada, una struttura che affaccia su un edificio nel quale è presente un murales che rappresenta il viso non di un personaggio qualunque, ma di Cristiano Ronaldo, l’eterno rivale di Leo Messi. Il campione del Portogallo è ritratto mentre, sorridente, fa l’occhiolino: una piccola beffa per Messi, che nei prossimi giorni dovrà ritrovarsi il viso dell’avversario spesso davanti agli occhi. Un fastidio o una motivazione in più in vista delle prossime gare? Al campo la risposta.