STATISTICHE & CURIOSITÀ

Svizzera e Costa Rica si sfideranno per la terza volta, ma questo sarà il loro primo confronto in un grande torneo internazionale – una vittoria per parte nei due precedenti. La Svizzera è imbattuta da tre partite ai Mondiali contro squadre della confederazione della CONCACAF (2V, 2N) – ha vinto la più recente contro l’Honduras nella Coppa del Mondo 2014 per 3-0. La Costa Rica non vince da quattro sfide ai Mondiali contro formazioni europee (3N, 1P) e ha segnato solo una rete nel parziale. La squadra costaricana non ha ottenuto alcun successo nelle ultime cinque partite ai Mondiali (3N, 2P), rimanendo a secco di gol in quattro di queste gare. La Costa Rica è già stata eliminata nella fase a gironi di questo Mondiale dopo due sconfitte di fila. Nel 2014 i costaricani vinsero i primi due match e ottennero così la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Una sconfitta per la Costa Rica significherebbe finire il girone con zero punti – solo ai Mondiali del 2006 i costaricani non ottennero nemmeno un punto nel torneo. La Svizzera ha subito gol in ciascuna delle ultime tre gare ai Mondiali, prima di questa striscia la squadra europea aveva incassato gol solo in tre delle precedenti 10 partite. Xherdan Shaqiri ha partecipato attivamente a cinque delle ultime sei reti della Svizzera ai Mondiali (quattro gol ed un assist). Solo Josef Hügi (sei reti) ha segnato più gol di Xherdan Shaqiri (quattro, alla pari di Robert Ballamann e Andre Abegglen) per la Svizzera ai Mondiali. Contro la Serbia, Stephan Lichtsteiner ha disputato la sua nona partita ai Mondiali – record di presenze per un giocatore svizzero nella storia della competizione.