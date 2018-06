INGHILTERRA-BELGIO ore 20.00

Il girone G chiuderà definitivamente la fase a gironi di questo Mondiale di Russia 2018, ultime due partite prima del giorno di riposo che precederà l'inizio degli ottavi di finale. Alla fase ad eliminazione diretta del torneo parteciperanno sicuramente sia Inghilterra che Belgio, già sicure della qualificazione. Queste due squadre, ora, si giocano il primo posto, che potrebbe avere una valenza relativa visto che porterebbe la Nazionale vincitrice del girone nella parte del tabellone sulla carta più difficile. Anche per questo motivo, oltre che per preservare qualche acciaccato e non rischiare i diffidati, sia Martinez che Southgate adotteranno un folto turnover. In questo momento Inghilterra e Belgio sono in perfetta parità: stessi punti, stessa differenza reti, stessi gol fatti e stessi gol subiti. Chi vince è primo, in caso di pareggio si andrà a vedere il coefficiente fair play: in questo momento inglesi in vantaggio avendo due ammonizioni contro le tre della squadra belga. In caso di ulteriore parità anche nel fair play si andrebbe addirittura al sorteggio per decidere la prima classificata del girone G.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INGHILTERRA-BELGIO

PANAMA-TUNISIA ore 20.00

Questa gara, invece, non avrà alcuna valenza ai fini della qualificazione. Panama e Tunisia non sono riuscite nell'impresa di spaventare Inghilterra e Belgio, grandi favorite di questo girone G del Mondiale di Russia. La Tunisia è andata vicino al pareggio contro l'Inghilterra, uscendo sconfitta soltanto nel recupero a causa di una doppietta di Harry Kane. Poi è arrivata la pesante sconfitta per 5-2 contro il Belgio. Il Panama, invece, ha perso 3-0 contro la Nazionale belga, per poi essere travolta per 6-1 dall'Inghilterra. L'unico gol segnato, però, è stato festeggiato alla grande da questa squadra esordiente in un Mondiale. In questa sfida, quindi, si gioca per non chiudere il torneo a zero punti.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PANAMA-TUNISIA