Battere la Germania non è bastato. La Corea del Sud, già eliminata da Russia 2018, ha comunque steso i Campioni del Mondo, condannandoli a "seguire" il destino ormai definito di Son e compagni. Un 2-0 che ha permesso di chiudere il Mondiale comunque con un risultato di prestigio, anche se non sufficiente per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta. Tre punti, terzo posto, con lo spettro del servizio militare (obbligatorio in Corea e per il momento congelato per i calciatori della Nazionale) e un ritorno a casa vissuto in malo modo per gli uomini del Ct Shin Tae-yong Low. Il motivo è legato all'arrivo in aeroporto della Nazionale, "accolta" con polemica da qualche "tifoso" della selezione coreana. Son e compagni, infatti, hanno subito, durante la foto di gruppo, un lancio di cuscini (su cui era disegnata la bandiera del Regno Unito) e uova. Nonostante ciò, la cerimonia è proseguita alla presenza di televisioni e fotografi, anche se l'inaspettato fuori programma ha creato un certo imbarazzo.