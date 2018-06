Croazia-Danimarca: le probabili formazioni

La probabile formazione della Croazia

Il commissario tecnico Dalic ha in mente di affidarsi ai suoi uomini migliori per provare a staccare il pass per i quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018. Dopo il turnover messo in mostra nel match con l'Islanda, il ct croato torna alle origini, cambiando nuovamente il volto della sua squadra. In porta rientra Subasic, davanti al quale agirà la solita difesa a quattro formata da Vrsaljko, Lovren, Vida e Strinic. In mediana, spazio alla coppia Brozovic-Rakitic, a cui Dalic chiederà di proteggere il trio offensivo caratterizzato dalla presenza di Perisic, Rebic e Luka Modric, autentico protagonista di questo avvio di Mondiale per la Croazia. Davanti, l'unica punta sarà Mario Mandzukic, ancora alla ricerca del primo gol in questa rassegna iridata. Fondamentali per il ct croato saranno anche i cambi in corsa, dal momento che può contare su una panchina lunga e ben assortita. A confortare Dalic infatti sono le prestazioni fornite da Kovacic e Badelj nel match contro l'Islanda, capaci di completare tra di loro ben 79 passaggi su 79. Per non parlare del gol e dell’assist piazzati dall'ormai ex giocatore della Fiorentina, apparso davvero in forma mondiale. Una risorsa importante da utilizzare a gara in corso, nel caso in cui la partita dovesse mettersi male.

Croazia (4-2-31): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Brozovic, Rakitic; Rebic, Modric, Perisic; Madzukic. CT: Dalic