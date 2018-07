Archiviata la fase a gironi, il tempo degli errori è terminato. Gli ottavi di finale regalano le prime sfide da dentro o fuori, concentrate in novanta minuti in cui nulla può essere lasciato al caso. Il Nizhny Novgorod Stadium è pronto ad ospitare la sfida tra Croazia e Danimarca, rispettivamente prima del Gruppo D e seconda del Gruppo C. Due squadre diverse tra di loro ma con una voglia matta di staccare il pass per i quarti di finale, dove ad attenderle ci sarà la vincente del confronto tra la Spagna e i padroni di casa della Russia. Gli uomini di Dalic hanno finora vinto tutte le partite disputate, totalizzando tre successi in tre incontri, sui quali spicca senza dubbio il 3-0 rifilato all’Argentina. Percorso leggermente diverso invece per i danesi, giunti agli ottavi dopo aver totalizzato cinque punti nel proprio raggruppamento, frutto della vittoria ottenuta sul Perù all’esordio a cui vanno aggiunti i pareggi con Australia e Francia. Croazia e Danimarca si sono affrontate cinque volte nella loro storia, il bilancio attualmente è in perfetta parità con due successi per parte e un pareggio. Sarà dunque la sfida del Nizhny Novgorod Stadium a spezzare questo equilibrio, permettendo ad una delle due Nazionali di proseguire il proprio sogno verso la finale del Mondiale di Russia 2018.

Statistiche e curiosità

Croazia e Danimarca si affronteranno per la sesta volta nella loro storia: perfetto equilibrio nei 5 precedenti con due vittorie per parte e un pareggio. L’unico precedente tra Croazia e Danimarca in un grande torneo internazionale risale all’Europeo 1996, la Nazionale croata vinse per 3-0, durante la fase a gironi, grazie alle reti di Davor Suker (doppietta) e Zvonimir Boban. La Croazia ha raggiunto solamente per la seconda volta la fase ad eliminazione diretta al Mondiale dopo il 1998: in quella edizione conquistò il 3° posto, il suo miglior piazzamento in un grande torneo internazionale. La Croazia ha vinto tutte le tre partite disputate alla Coppa del Mondo 2018, la sua striscia più lunga di successi consecutivi nella competizione. Inoltre, i croati hanno incassato una sola rete in queste tre gare, su calcio di rigore contro l’Islanda. Sei delle sette reti realizzate dalla Croazia al Mondiale 2018 sono arrivate nel corso del secondo tempo. I croati hanno trovato la rete con cinque dei loro ultimi sei tiri nello specchio. La Danimarca si è qualificata alla fase ad eliminazione diretta della Coppa del Mondo per la quarta volta in cinque partecipazioni dopo il 1986, il 1998 e il 2002. Tuttavia, solo in un’occasione i danesi hanno passato gli ottavi, nel 1998 quando furono eliminati dal Brasile ai quarti di finale. La Danimarca ha segnato solo due gol nelle ultime tre gare. I loro precedenti quattro incontri disputati alla fase ad eliminazione diretta al Mondiale hanno visto 19 reti (7 segnate e 12 subite), una media di 4,75 a gara. Tutti i 29 gol segnati dalla Danimarca alla Coppa del Mondo sono stati realizzati dall’interno dell’area di rigore. Se Luka Modric dovesse giocare contro la Danimarca, raggiungerebbe Darijo Srna come croato con il maggior numero di presenze in un maggiore torneo internazionale (18 considerando Mondiali ed Europei). Nelle sue precedenti 17 presenze, ha segnato 4 gol (compresi i due al Mondiale 2018) e servito un solo assist (contro la Turchia ad Euro 2008). Christian Eriksen è l’unico giocatore danese che ha calciato più di una volta nello specchio della porta (quattro volte) al Mondiale 2018 finora. Il centrocampista ha realizzato 13 gol e servito cinque assist nelle sue ultime 16 partite con la Danimarca. Kasper Schmeichel ha parato 12 dei 13 tiri subiti nella fase a gironi, incassando una sola rete (su calcio di rigore). Ha già mantenuto la porta inviolata per la Danimarca al Mondiale (due volte in tre gare) più volte di suo padre Peter (una in cinque).