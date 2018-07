Il Mondiale di Cristiano

Dunque tocca a CR7, superlativo nei gironi ma poi a secco negli ottavi, come in tutti i 514 minuti giocati dal portoghese nelle fasi finali di un Mondiale. Ecco il dato che li lega: zero gol, nonostante il cammino, specie sotto porta, in Russia sia stato molto diverso tra i due. CR7 primo per tiri, come detto, e anche per percentuale realizzava. 33% di precisione per lui contro lo Spagna, poi sempre in calo dal 10% contro il Marocco al 7% contro l’Iran. Fino al 5% di tiri verso lo specchio contro l’Uruguay. E zero gol. Perché questo è stato il Mondiale di Ronaldo: inizio col botto e tripletta da fenomeno contro una big come la Spagna. Poi il calo. Lento. Impercettibile contro il Marocco, dove segna e fa vincere i suoi. Netto invece contro Iran e Uruguay. Nell’ultima del girone CR7 sbaglia un rigore che avrebbe spedito i suoi dalla parte opposta del tabellone. Contro Russia e non Uruguay e probabilmente dal lato migliore del Mondiale. Poi anche contro la squadra di Tabarez il flop. Zero tocchi in area di rigore in tutto il primo tempo. Solo e senza capacità di trascinare come sempre la squadra. Appena un tiro realmente pericoloso e zero gol. Fuori anche lui dal Mondiale. E se Leo Messi ha camminato senza mai accendersi, CR7 ha soltanto rallentato fino a fermarsi. Anche lui negli ottavi.