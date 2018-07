Brasile e Messico si sono incontrate ben 40 volte in precedenza e più della metà di queste sfide sono state vinte dalla Seleção (23 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte in questo parziale). Il Messico non ha vinto nessuno dei quattro precedenti contro il Brasile ai Mondiali (una vittoria e 3 sconfitte). Nello specifico il Tricolor non ha segnato alcun gol in questi quattro scontri diretti (11 reti subite). Questo sarà, quindi, solo il quinto confronto tra Brasile e Messico ai Mondiali. Solo tre sfide sono state disputate più volte nella storia di questa competizione (Brasile-Svezia sette volte, Argentina-Germania sette volte e Germania-Jugoslavia sei volte). L’ultima volta che il Brasile non ha raggiunto almeno i quarti di finale di un Mondiale risale al 1990, vinto dalla Germania. Il Brasile potrebbe vincere la sua terza gara consecutiva in un Mondiale, cosa che non accade dall’edizione 2006. Il Brasile è rimasto imbattuto nelle ultime 14 partite giocate (10 vittorie e 4 pareggi), visto che l’ultima sconfitta è datata giugno 2017 contro l’Argentina (0-1).

Statistiche e curiosità

Il Messico è sempre uscito agli ottavi di finale negli ultimi sei Mondiali in cui ha partecipato. Infatti, il Tricolor non è mai andato oltre il secondo turno di un Mondiale quando ha giocato lontano dai suoi confini (esclusi quindi i Mondiali giocati in casa). Il Messico è la squadra che ha giocato più partite ai Mondiali tra quelle che non sono mai riuscite a vincere la Coppa: 56 partite, 0 titoli. Se il Messico riuscisse a passare il turno, sarebbe la sesta volta che una squadra della zona CONCACAF raggiunge i quarti di finale del Mondiale e la prima volta che accade in due edizioni consecutive, visto che nel 2014 ci riuscì la Costa Rica. Il Messico ha subito cinque volte i tiri nello specchio concessi dal Brasile nella fase a gironi di questo Mondiale (20 contro 4). Philippe Coutinho ha partecipato attivamente a tre delle cinque reti segnate dal Brasile in questo Mondiale (due gol, un assist). Il suo primo gol in assoluto con la maglia verdeoro è arrivato proprio contro il Messico nel giugno 2015 (2-0 il finale). Javier Hernandez ha effettuato un solo tiro nello specchio nei 270 minuti giocati fin qui in questo Mondiale, trovando però il gol con questa conclusione (contro la Corea del Sud).