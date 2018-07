Quali sono i candidati?

Proviamo ad accantonare i due mostri sacri del calcio moderno, loro come Mohamed Salah protagonista di una stagione da 44 gol al Liverpool sebbene frenato dal flop dell’Egitto in Russia. Qualche indizio porta a Neymar a caccia del 6° titolo mondiale brasiliano, stella del trasferimento shock al PSG e degli episodi censurabili dai rapporti coi compagni alle simulazioni di basso livello. Suoi compagni nella Seleçao sono Marcelo e Casemiro, punti fermi del Real Madrid sebbene penalizzati dal ruolo a differenza di Coutinho: positivo l’impatto al Barcellona da gennaio, ancora meglio il contributo alla causa di Tite in Russia. Non stupitevi se a scalare la classifica possa essere Kylian Mbappé, enfant prodige francese nonché partner di O’ Ney a Parigi, 19enne dalla parabola clamorosa nonostante la carta d’identità. Lui più di Griezmann a patto che Le petit diable non prenda per mano i Bleus fino al trono mondiale. Difficile inserirsi nella bagarre per i connazionali Pogba, Kanté e Varane peraltro reduce dall’ennesimo successo in Champions. Lui come Luka Modric, ennesimo campione dei Blancos al centro della Croazia sulle orme della Nazionale targata 1998: qualora continuasse a fare strada, guai ad escludere il leader croato dai papabili vincitori del Pallone d’Oro vendicando Pirlo e Iniesta dal titolo negato. Non escludiamo Isco e Sergio Ramos sfavoriti dal crollo della Roja, destino avverso anche per Cavani bloccato dall’infortunio. Chi continua a guadagnare voti è invece Harry Kane, uragano dalla stagione sensazionale con 41 reti al Tottenham e capocannoniere al Mondiale in virtù di 6 centri in 3 partite. Se vi è riuscito Owen, perché non può farcela uno dei fenomeni della Premier League? Ai candidati si aggiungono i vari De Bruyne e Lukaku preferiti ad Hazard, artefici della marcia del Belgio ma ancora distanti dalla pole position del gruppo.