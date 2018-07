Otto squadre in corsa per la coppa del mondo che verrà alzata al cielo il 15 luglio a Mosca. Un lato del tabellone, quello in cui figurano i padroni di casa, è occupato da quattro nazionali europee. Dall'altro lato invece si giocano due quarti di finale misti, con due sfide equilibrate che potrebbero portare in semifinale due sudamericane così come due europee, oppure dar vita a una semifinale mista. Per scoprire questa combinazione basta seguire le partite in programma oggi, Uruguay-Francia e Brasile-Belgio.

URUGUAY-FRANCIA ore 16.00

Il primo quarto di finale si gioca al Nizhny Novgorod Stadium, con la Celeste guidata da Tabarez che sfida i Bleus di Deschamps. Tutti gli occhi sono puntati su Mbappé, il fenomeno francese che ha incantato tutti nella fase a gironi ed è stato l'assoluto protagonista del passaggio del turno contro l'Argentina. Il baby prodigio del Psg dovrà vedersela con Suarez e compagni, reduci dal successo per 2-1 sul Portogallo di Cristiano Ronaldo. Alla festa per il traguardo raggiunto è seguito però lo sconforto per l'infortunio che ha colpito Edinson Cavani, autore di una doppietta ma fermato da un problema muscolare a un polpaccio: l'ex attaccante del Napoli non potrà scendere in campo prima dell'eventuale semifinale. Con tutta probabilità sarà Stuani a prendere il posto del Matador, facendo coppia in attacco con Luis Suarez. Per il resto, confermata la formazione che ha eliminato il Portogallo: Muslera in porta, difesa formata da Caceres, Godin e Gimenez; Laxalt agirà sulla sinistra mentre a destra si prenota Nandez, con la conferma del trio "italiano" composto da Vecino, Torreira e Bentancur a centrocampo. Un'assenza importante cade anche su Deschamps, che dovrà rinunciare a Matuidi, squalificato. Al suo posto dovrebbe giocare Tolisso, inserito nel centrocampo completato da Pogba e Kanté. Conferme per Lloris in porta e per i quattro di difesa: Pavard, Varane, Umtiti e Lucas Hernandez. La punta centrale sarà Giroud, con Mbappé e Griezmann a completare il tridente offensivo.