Eden: "Le maglie del Belgio non si trovavano"

“Con i miei fratelli facevamo molto più il tifo per la Francia che per il Belgio, perché siamo cresciuti con la squadra del ‘98”, ha detto il più famoso degli Hazard, Eden. “A quel tempo non c’erano maglie del Belgio, per questo indossavamo quelle della Francia”, ha aggiunto, quasi per giustificarsi. “Non voglio denigrare il Belgio di quegli anni, c’erano tanti buoni giocatori, ma allora per me c’era solo la Francia”. Nel frattempo tante cose sono cambiate. Eden, 27 anni, è diventato uno dei giocatori più forti del mondo nel Chelsea. Thorgen, 25, ha trovato la sua dimensione nel Borussia Mönchengladbach, mentre Kylian, 22, sta cercando la sua in Olanda, al VVV-Venlo, dove è in prova dopo una stagione nell’under-23 del Chelsea. Ma soprattutto, una ventina d’anni dopo, il Belgio è diventata una Nazionale così competitiva da essere a due partite dalla conquista del primo Mondiale della sua storia. Comunque vada, difficilmente da quelle parti si vedranno bambini con la maglia di Griezmann o Mbappé.