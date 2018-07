La carriera di Luis Enrique

Ancora più nota è invece la storia di Luis Enrique, che (stando a Marca) ha battuto la concorrenza per il ruolo da Ct di Quique Sánchez Flores, Míchel, Roberto Martínez (opzione scartata in quanto legato da un contratto con il Belgio) e Víctor Sánchez. "Abbiamo parlato solo con lui - ha invece detto il presidente della federazione Rubiales -, Luis ha rifiutato offerte economicamente più importanti per essere il nuovo Ct della nazionale. Non avrà clausola rescissoria, e verrà col suo staff personale. La prossima settimana al presentazione". Luis Enrique avrà così un contratto di due anni, che lo porterà fino all’Europeo del 2020. Per lui 60 presenze e 12 gol nella nazionale spagnola. Oro olimpico nel 1992, ma senza Mondiali o Europei nel proprio palmares con la roja. Da allenatore l’inizio del Barcellona B, il club dove aveva chiuso la sua carriera (1996-2004) dopo cinque stagioni passate precedentemente nel Real Madrid. Tre anni nella cantera e poi il salto in Italia in un’annata non indimenticabile Roma. Un altro anno al Celta e poi i blaugrana. Inizio da urlo per lui, col triplete infilato alla prima stagione nel 2015 e un doblete Liga più Coppa del Re nel 2016. Nella sua ultima stagione in panchina vinse solo la coppa nazionale e la supercoppa. Fermo per tutto il 2018, era evidentemente in attesa della chiamata più importante.