L’episodio del 9 luglio 1994 al Foxboro Stadium di Boston rimase nella storia anche per un altro particolare: è vero che l’arbitro Phul non vide la gomitata di Tassotti ma il terzino non poté comunque giocare la semifinale né la finale di quel torneo. Per la prima volta, infatti, venne applicata la prova televisiva nei confronti di un calciatore e così il difensore della nazionale ricevette otto giornate di squalifica. Essendo arrivato al Mondiale a 34 anni, quella contro la Spagna fu dunque anche l’ultima partita di Tassotti con la maglia azzurra. Considerata la differenza di età (l’italiano ha 10 anni in più dello spagnolo), i due non ebbero modo di rincontrarsi sul campo ma lo fecero tanti anni dopo in panchina quando nell’ottobre del 2011 Tassotti era il vice di Allegri al Milan, mentre Luis Enrique era l’allenatore della Roma. “Purtroppo è una cosa che è diventata parte integrante della mia carriera. Ho fatto una stupidata... Una grossa stupidata di cui ero già pentito un minuto dopo, ma è un suo pieno diritto non accettare le mie scuse. Sono io quello nel torto”, ribadì in quell’occasione Tassotti. “Sono passati 17 anni, il mio ex allenatore, Frank Rijkaard (compagno di Tassotti ai tempi del Milan), mi ha sempre detto che Mauro si era subito pentito e so che persona è perché me ne hanno parlato in tanti dopo quell’episodio. Non avrò problemi a stringergli la mano così come farò con Allegri”, rispose Luis Enrique. Quella sera, all’Olimpico, i due si strinsero la mano chiudendo definitivamente le polemiche su quella gomitata del 9 luglio 1994.