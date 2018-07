Eroi senza tempo

Era il 9 luglio 2006: ebbene sì, sono passati 12 anni. Forse non ci sembra possibile perché 12 anni dopo Buffon para ancora come allora, ma nel Psg, in quella terra nemica quel 9 luglio che ora è la sua casa. Stessa cosa per Zidane, che con quella partita chiudeva la sua carriera da giocatore, e ora da allenatore è riuscito a vincere tre Champions League in fila. Storie di fenomeni in grado di distorcere la percezione del tempo. Noi esseri umani intanto siamo invecchiati, siamo cresciuti, di 12 anni. E ci ritroviamo a celebrare il nostro anniversario con la consapevolezza che, mentre i francesi sono ancora in una semifinale Mondiale come quella che li portò a Berlino nel 2006, noi stiamo guardano la Coppa del Mondo da casa. Tristi e inconsolabili, salvo quel bellissimo ricordo.