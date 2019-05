Giornata particolarmente interessante ai Mondiali Under 20. In campo, per l'esordio nella manifestazione, tre delle squadre maggiormente accreditate. Inizia il Portogallo che, non senza difficoltà, riesce a superare la Corea del Sud. I lusitani aprono il match con Trincao dopo soli 7' in una gara che sembrava dovesse essere in discesa ma che si è rivelata più complicata del previsto. Tocca alla Francia successivamente misurare il valore dell'Arabia Saudita. I transalpini perdono Soumare per un brutto infortunio ma guadagnano la superiorità numerica che permette loro poi, di avere un vantaggio decisivo in gara: il 2-0 è frutto dei gol di Fofana e Gouiri. Finisce 1-1, invece, tra Panama e Mali entrambe pretendenti a un posto da seconda classificata nel gruppo E dietro, appunto, alla Francia. In serata è l'Argentina a mostrare tutto il suo valore. Molto bello il secondo gol di Barco, tiro al volo incrociato che beffa il portiere della nazionale sudafricana. Al termine dei 90' l'Argentina chiude il match sul 5-2 e spaventa il Portogallo.

I risultati



Gruppo F

Portogallo-Corea del Sud 1-0

7' Trincao



Argentina-Sudafrica 5-2

4' Vera (A), 23' Phillips (S), 63' rig. e 71' Barco (A), 78' Alvarez (A), 85' rig. Foster (S), 92' Gaich

Gruppo E

Panama-Mali 1-1

39' Aboubakar (M), 87' rig. Valanta

Francia-Arabia Saudita 2-0

43' Fofana, 75' Gouiri

Le classifiche





Gruppo F: Argentina 3, Portogallo 3, Corea del Sud 0, Sudafrica 0



Gruppo E: Francia 3, Panama 1, Mali 1, Arabia Saudita 0

Il programma di domenica 26 maggio

Messico-Giappone (ore 15.30 a Gdynia)

Ecuador-Italia (ore 18.00 a Bydgoszcz)

Senegal-Colombia (ore 18.00 a Lublino)

Polonia-Tahiti (ore 20.30 a Lodz)