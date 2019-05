Senegal e Colombia producono l'allungo decisivo nella terza e ultima giornata della fase a gironi del Mondiale Under 20 in corso in Polonia e passano alla fase successiva. I Leoni della Teranga pareggiano per 0-0 nella partita contro i padroni di casa, mantenendo la vetta del gruppo A e chiudendo con 7 punti all'attivo e porta imbattuta. La Polonia, invece, dovrà aspettare la conclusione dei gironi C, D, E e F per capire se farà parte del lotto delle quattro migliori terze classificate. A un punto di distanza dal Senegal, il secondo posto va alla Colombia. Tutto troppo facile per i giovani Cafeteros, che superano per 6-0 Tahiti, selezione che termina con 0 punti e con 14 reti al passivo la sua avventura nel girone. In evidenza Juan Camilo Hernandez, attaccante che ha concluso la stagione all'Huesca in prestito dal Watford e autore di una tripletta. A completare il tabellino la doppietta di Luis Sinisterra, autore delle prime due reti, e il sesto centro firmato da Deiber Caicedo.