Un gol di Diego Valanta, l'uomo del destino di Panama, tiene in vita la nazionale centramericana. Nelle prime due uscite Panama aveva pareggiato 1-1 con Mali (rigore di Valanta all'87') e perso 2-0 con la Francia. Il successo sull'Arabia Saudita, combinato con la sconfitta del Mali, battuto 2-1 dalla Francia, disegna una classifica del girone E con i Bleus a punteggio pieno, Mali e Panama appaiate a 4 con differenza reti a favore degli africani. Saranno i risultati del girone F a decidere il destino della nazionale di Dely Valdes, che in ogni caso può festeggiare un successo storico, il primo in un Mondiale U20. In serata saranno tutti davanti al televisore per conoscere il proprio destino, che dipende da Argentina e Sudafrica: una sconfitta della Corea del Sud, del Portogallo, o di entrambe, assicurerebbe il passaggio agli ottavi a Panama, che figurerebbe tra le 4 ripescate come migliori terze della fase a gironi.