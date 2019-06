Dopo essere uscita in semifinale contro l’Ucraina, per l’Italia Under 20 resta un ultimo impegno da onorare prima di chiudere i Mondiali di categoria: la finale per il 3° posto. Di fronte, gli Azzurrini troveranno l’Ecuador che avevano già sconfitto nella fase a gironi della competizione col risultato di 1-0. Intervistato da Sky Sport, il c.t. della Nazionale U20 Paolo Nicolato ha presentato così la sfida: “Siamo usciti da una partita molto intensa, che ci è costata dal punto di vista emotivo che fisico. Abbiamo diverse situazioni da verificare mentre su altri giocatori siamo certi di utilizzarli. Farò la formazione migliore possibile, ma abbiamo alcuni giocatori come Scamacca, Bellanova, Frattesi, lo stesso Pinamonti che è tornato in italia, che non saranno della partita. Il problema è delle energie psicofisiche, bisogna assorbire la delusione che abbiamo avuto, comparata al fatto che ci tenevamo moltissimo e che avevamo avuto la percezione di potercela fare”.

L’importanza del 3° posto

Al netto di un posto sul podio, la cui soddisfazione resta comunque relativa, Nicolato si aspetta una buona risposta dai suoi ragazzi. “È un'opportunità per dimostrare che abbiamo dei valori importanti, al di là del risultato finale dobbiamo far vedere che siamo quel gruppo di cui tutti hanno parlato” ha concluso.