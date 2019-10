Mondiali U17, i risultati della seconda giornata: vincono Spagna e Paraguay

ISOLE SALOMONE-PARAGUAY U17: 0-7 (Highlights)

3’ Noguera (P), 43’ Segovia (P), 65’ e 89' Torres (P), 68’ Presentado, 78’ Barrios (P), 88' Duarte (P)

Isole Salomone (4-4-2): Malam; Sale, Kofana, Tongaka, Fakasori; Gesini (59’ Mani), Wae, Kwaimamani (75’ Kanahanimae), Rop; Le’ai, Limoki

Paraguay (4-4-2): Gonzalez; Ocampos, Malgarejo, Ortiz, Barrios; Segovia, Torres, Viera, Noguera (46’ Lopez); Acosta (50’ Peralta), Presentado (69’ Duarte)

Nel gruppo dell’Italia il Paraguay conquista la prima vittoria dopo il pareggio contro il Messico. I sudamericani vincono per 7 a 0 contro le Isole Salomone, battute dagli azzurri nella prima giornata per 5 a 0. Due le reti arrivate nella prima parte della partita, con il vantaggio giunto dopo appena tre minuti con Noguera e il raddoppio al termine della frazione grazie alla rete di Segovia. Nella ripresa dilaga il Paraguay con i due gol di Torres, Presentado e Barrios e Duarte. Match poi per l’Italia che con i tre punti conquisterebbe la qualificazione aritmetica al turno successivo

Gruppo F, la classifica: Paraguay 4, Italia* 3, Messico* 1, Isole Salomone 0

* una partita in meno

4’ Valera (S), 20’ e 64’ Navarro (S), 35’ Moreno (S), 37’ aut Carrillo (T), 45’ Larrubia (S)

Spagna (4-2-3-1): Martinez; Frances, Carrillo, Martinez, Lopez (78’ Gomez); Turrientes (65’ Blesa Alex), Moriba; Pedri, Navarro, Valera; Moreno

Tagikistan (4-5-1): Qirghizboev; Litfullaev (46’ Panzhiev), Kholov, Nazarov, Sharipov; Sangov, Zabirov, Zairov, Rahmatov (72’ Ahkmadkhon), Kamalov; Soirov (72’ Ismailov)

Dopo il pareggio nella prima giornata contro l’Argentina, arrivano i tre punti per la Spagna che contro il Tagikistan vince per 5 a 1. Partita mai in discussione per gli europei che già nel primo tempo chiudono la partita. Solo un autogol di Carrillo tiene in vita il Tagikistan che comunque non riesce a trovare le forze per reagire. In attesa della partita tra Camerun e Argentina le furie rosse conquistano il primo posto, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno.

Gruppo E, la classifica: Spagna 4, Tagikistan 3, Argentina* 1, Camerun* 0

* una partita in meno