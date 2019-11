Gli ottavi di finale del Mondiale U17 stanno per concludersi. Sono già passate ai quarti sei squadre. L'Italia giocherà stasera e se vincerà dovrà vedersela col Brasile. Paraguay e Argentina si giocheranno invece un posto ai quarti dove ad attendere una delle due c'è l'Olanda già qualificata. Corea Del Sud-Messico e Spagna-Francia le altre due partite dei quarti. Ecco i risultati di quattro partite degli ottavi di finale.

Giappone-Messico U17: 0-2

Marcatori: 57' E. Puga, 74' S. R. M. Robles



Giappone (4-4-2): Suzuki; Hata (78' Tamura), Suzuki, Murakami, Nakano; Naruoka (79' Toyama), Yamauchi, Fujita, Mito; Nishikawa, Wakatsuki. All: Moryiama

Messico (4-2-3-1): Mendoza; Espinoza, Olmedo, Molina, Cruz; Huerta, Puga (82' Gomez) ; Sangochan, Alvarez (64' Luna), Olivan (58 Martinez); Robles. All: Marco Antonio Ruiz

Spagna-Senegal U17: 2-1



Marcatori: Navarro 27', Valera 59'; Faye 85'

Spagna (4-5-1): Martinez; Menagues, Carrillo, Martinez, Lopez; Pedri, Turrientes, Navarro (90' Marin), Moriba, Valera (79' Aranda); Moreno (89' Frances). All: David Gordo

Senegal (4-5-1): Dione; Diouf, Ndiaye, Faye, Diaw; Boye (50' Balde), Kane, Sarr, Sy (65' Diaw), Diallo; Faye. All Malik Daf

Brasile-Cile U17: 3-2

Marcatori: Jorge 8', 45', Rosa 65'; Cruz 25', 41'

Brasile (4-3-3): Donelli; Henri, Patrick (87' Renan) , Patryck, Garcia; Rosa, Cabral, Veron; Jorge (77' Sandry), Peglow (54' Pedro Lucas), Talles Magno All: Dalla Dea

Cile (4-3-3): Fierro; Riquelme (80' Diaz), Gonzalez, Gutierrez, Gutierrez; Pizarro, Cruz (74' Perez), Rojas, Tapia, Aravena, Sepulveda (46' Oroz). All: Leiva

Francia-Australia U17: 4-0



Marcatori: Mbuku 6', 74', 82', Millot 87'

Francia (4-3-3): Zinga; Soppy, Kouassi, Matsima, Pembele; Ahamada, Aouchiche, Agoumé (77' Millot); Lihadji (71' Rutter), Mbuku (85' Taibi), Kalimuendo. All: Giuntini

Australia (4-4-2): Pavlesic; Courtney, Powell (86' Walsh), Rawlins, Mlinaric; Peupion (60' Ostler), Watts, Abdulahi, Teague; Botic, Auglah (67' Duzel). All: Morgan

Oggi gli ultimi due ottavi su Sky Sport

Dopo le due vittorie contro Isole Salomone e Messico e la sconfitta contro il Paraguay nel girone, l'Italia scenderà in campo stasera contro l'Ecuador per giocarsi l'accesso ai quarti di finale. In caso di vittoria gli azzurrini nel prossimo turno affronteranno il Brasile, qualificatosi dopo la vittoria per 3-2 sul Cile. La partita sarà trasmessa alle 20.30 su Sky Sport Canale 256 con la telecronaca di Paolo Ghisoni. A mezzanotte invece su Sky Sport Football verrà trasmesso l'ultimo ottavo tra Paraguay e Argentina con la telecronaca di Paolo Redi.