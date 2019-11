È il Messico la prima finalista del Mondiale Under 17, al termine di una semifinale con l'Olanda in bilico fino all'ultimo e decisa solamente ai calci di rigore. Gara che si è accesa soltanto nei minuti finali, con gli Oranje che hanno trovato il gol del vantaggio a un quarto d'ora dalla fine grazie a Youri Regeer. Sembra fatta vista anche la supremazia territoriale mostrata dall'Olanda nel corso dei precedenti 75 minuti di gioco, ma il Messico reagisce e trova il pari. Al 79' un fantastico calcio di punizione di Efrain Alvarez, entrato pochi minuti prima, ristabilisce la parità e rinvia la gara ai calci di rigore. E' proprio Alvarez ad aprire la sequenza, non riuscendo però a replicare l'ottimo calcio piazzato di qualche minuto prima. Il suo cucchiaio finisce tra le braccia di Raatsie. I successivi errori di Taabouni e Braaf per l'Olanda e di Gomez per il Messico, mandano la situazione ad oltranza. Ed è proprio Youri Regeer, l'uomo che sembrava aver mandato l'Olanda in finale, a condannarla con l'errore decisivo. Messico in finale ad attendere la vincente di Brasile-Francia

MESSICO-OLANDA 1-1 (5-4 D.C.R.) (Highlights)

74' Regeer (O), 79' Alvarez (M)

MESSICO (4-2-3-1): Garcia; J.Ruiz (18'Lara), Guzman, Gomez Molina, R.Martinez; E.Martinez, Pizzuto; Gonzalez, Luna (73'Alvarez), El-Mesmari (46'J.Gomez); Munoz. All.M.Ruiz

OLANDA (4-2-3-1): Raatsie; Van Der Sloot, Regeer, Rensch, Salah-Eddine; Maatsen, Bogarde; Unuvar, Taabouni, Braaf; Hansen. All.Van Der Veen

SEQUENZA DEI RIGORI: Alvarez (M) errore, Maatsen (O) gol, Munoz (M) gol, Unuvar (O) gol, Gomez Molina (M) gol, Taabouni (O) errore, Pizzuto (M) gol, Braaf (O) errore, J.Gomez (M) errore, Hansen (O) gol, Guzman (M) gol, Regeer (O) errore