Altra tripletta, la quarta del 2019 e la 55esima in carriera, per il fenomeno della Juve nella sfida tra il suo Portogallo e la Lituania, finita 6-0. Il tutto nonostante quel problema al ginocchio denunciato da Sarri al termine della partita contro il Milan. Ma non solo gol e altri record, per CR7 c'è stato anche il tempo di farsi un selfie con un invasore, entrato in campo con la maglia della Juve