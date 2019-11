Al via la Beach Soccer World Cup in Paraguay. Tutto il Mondiale live solo su Sky Sport

E' tutto pronto per la decima edizione del Mondiale di Beach Soccer che si disputerà in Paraguay dal 21 novembre al 1° dicembre. E su Sky Sport Collection sarà possibile seguire in diretta tutta la competizione. A partire dalle gare degli Azzurri guidati dal Ct Emiliano Del Duca.

La nazionale italiana, che ha staccato il biglietto per il Mondiale lo scorso luglio a Mosca, partecipa per l’ottava volta alla massima kermesse della disciplina, istituita nel 2005, dal 2009 in scena con cadenza biennale. Miglior risultato il secondo posto conquistato nel 2008, a Marsiglia. L'Italia partirà da Roma oggi, giovedì 14 novembre per iniziare l’avventura più importante di questi ultimi due anni: dal 15 al 20 novembre si allenerà due volte al giorno prima dell’esordio con Tahiti, in programma giovedì 21 alle 20.15 (ora italiana). Sabato la seconda partita del girone vedrà l’Italia affrontare l’Uruguay alle 23.25. La squadra del Ct Emiliano Del Duca giocherà con il Messico l’ultima gara della prima fase (lunedì 25 alle 20.15). In caso di passaggio del turno, i Quarti di Finale si disputeranno il 28, le Semifinali il 30 novembre e le Finali il 1° dicembre.

Il gruppo è ormai quello consolidato, con il recordman Paolo Palmacci che disputerà il suo ottavo Mondiale. Segue capitan Francesco Corosiniti, alla sua settima partecipazione. Quinto gettone per il portiere Simone Del Mestre, quarto per i due viareggini Gabriele Gori e Dario Ramacciotti, terzo per il pontino Alessio Frainetti, Simone Marinai ed Emmanuele Zurlo, secondo per il catanese Alfio Chiavaro. Saranno tre gli esordienti assoluti: si tratta di Andrea Carpita, Josep Jr e Marcello Perciamontani.

L’elenco dei convocati

Portieri: Andrea Carpita (Viareggio BS), Simone Del Mestre (Happy Car Samb BS);

Difensori: Alfio Chiavaro (Catania BS), Francesco Corosiniti (Catania BS);

Esterni: Alessio Frainetti (BS Terracina), Josep Junior (Sambenedettese BS), Simone Marinai (Viareggio BS), Paolo Palmacci (Catania BS), Dario Ramacciotti (Viareggio BS).

Attaccanti: Emmanuele Zurlo (Catania BS), Marcello Perciamontani (Happy Car Sambenedettese BS), Gabriele Gori (Viareggio BS).

Commissario tecnico: Emiliano Del Duca; Capo Delegazione: Massimo Agostini.