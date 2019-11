Gabriele Gori ha trascinato l’Italia ai quarti di finale del Mondiale di Beach Soccer grazie alle sue stupende rovesciate. In questo video il numero 10 della Nazionale si esercita con il suo colpo segreto: un allenamento che fa venire il mal di schiena semplicemente guardando le immagini. L’attaccante azzurro sforna una rovesciata dopo l’altra insieme al compagno di squadra Emmanuele Zurlo. Per sostenere la nostra Nazionale, l’appuntamento è per giovedì 28 novembre: Italia-Svizzera in diretta alle 23:15 su Sky Sport Uno e Sky Sport Collection