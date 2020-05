1/21

Brasile-Cecoslovacchia del 1938 fu la prima gara con tre espulsi. Di battaglie ai Mondiali ce ne sono state tantissime. Ecco la classifica definitiva con il seguente sistema di punteggio: 0,5 punti ad ammonizione, 1 punto per un rosso derivante da doppia ammonizione e 2 punti per ogni rosso diretto. In caso di parità, posizione più alta per la gara con più espulsi

I giocatori più scorretti nella storia del Mondiale