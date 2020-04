9/27 ©Getty

Per non far torto a nessuna delle protagoniste della Guerra Fredda, l’Inghilterra non ha mai vinto al Mondiale neppure contro l’Unione Sovietica. I due incontri si disputarono a pochi giorni di distanza nel mondiale del 1958. Le due squadre furono protagoniste dello spareggio per il passaggio del turno. Vinse l’URSS