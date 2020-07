Esattamente due anni dopo la finale di Russia 2018, che ha visto la Francia battere la Croazia, la FIFA ha presentato il calendario del prossimo Mondiale che si disputerà in Qatar nel 2022. Il torneo avrà inizio il 21 novembre con la partita inaugurale che vedrà protagonista la Nazionale ospitante alle ore 11 del nostro fuso orario (13 locali). La prima gara sarà in programma all'Al Bayt Stadium, un'arena di 60 mila persone che, ovviamente, ospiterà anche la cerimonia d'inizio che anticiperà la prima gara del Qatar. Il Mondiale finirà in meno di un mese, il 18 dicembre ci sarà infatti la finale alle ore 14 (le 18 locali).

Le date e gli orari

La fase a gironi durerà 12 giorni e, considerata la vicinanza tra le varie città, non ci saranno grossi spostamenti per i viaggi sia delle Nazionali che dei tifosi. In questa prima parte di Qatar 2022 ci saranno ben quattro partite ogni 24 ore distribuite su diverse fasce orarie.

La prima partita sarà alle 11 del nostro fuso orario

Ore 14

Ore 17

Ore 20

Le partite dell'ultima giornata di ogni singolo girone si giocheranno in contemporanea, alle ore 16 e alle ore 20 del nostro fuso orario. Stesso orario anche per gli ottavi di finale che si giocheranno tra il 3 e il 6 dicembre, con due partite al giorno. Anche i quarti di finale si giocheranno alle 16 e alle 20, tra il 9 e il 10 dicembre. Le semifinali sono previste il 13 e il 14 dicembre alle ore 20. Il 17 dicembre è prevista la finale per il terzo e quarto posto alle ore 16 e il giorno dopo, allo stesso orario, la finalissima.