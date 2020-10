Brasile e Colombia iniziano nel migliore dei modi il girone di qualificazione ai prossimi Mondiali che si giocheranno in Qatar nel 2022. Seleção e Cafeteros vincono nettamente, rispettivamente contro Bolivia e Venezuela, raggiungendo nel gruppo delle prime in classifica Uruguay e Argentina, che invece avevano ottenuto il successo il giorno prima contro Cile ed Ecuador. Queste quattro squadre guidano la classifica con tre punti, mentre a quota 1 ci sono Paraguay e Perù che hanno pareggiato 2-2.

COLOMBIA-VENEZUELA 3-0

16' Zapata, 26' Muriel, 45' Muriel

Si scrive Colombia, si legge Atalanta! Tre gol tutti nerazzurri siglati da Luis Muriel e Duvàn Zapata, che componevano il tandem offensivo schierato dal Ct Carlo Queiroz. La vena realizzativa degli uomini di Gasperini non si ferma solo ai confini nazionali, ma viene esportata in tutto il mondo. E il ciclone colombiano si abbatte sul Venezuela in un primo tempo da incubo, che si chiude sul 3-0. Apre Duvàn al 16', poi Luis Muriel raddoppia dieci minuti dopo e la chiude al 45' con il definitivo tris. Il primo tempo basta per portare a casa i tre punti e per regalarsi un secondo tempo di controllo. C'è tanta Atalanta, dunque, in questo successo della Colombia ma, come se non bastassero i gol dei due attaccanti, tra i protagonisti dell'incontro c'è stato anche Johan Mojica, esterno preso in estate dei nerazzurri di Gasperini, che ha fornito i due assist per i gol di Muriel. Dello juventino Cuadrado, invece, il passaggio che ha portato al gol dell'1-0 di Zapata.