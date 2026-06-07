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Gaffe in Argentina-Honduras, suona 'El bombon asesino' al posto dell'inno

il video

Gaffe nel momento degli inni nazionali di Argentina-Honduras. Mentre la squadra di Scaloni era pronta a cantare il suo, l'organizzazione ha erroneamente fatto partire le note della hit sudamericana "El bombon asesino" scatenando sconcerto e risate tra giocatori e pubblico

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Episodio simpatico al momento degli inni nazionali prima dell'amichevole Argentina-Honduras, vinta dai ragazzi di Scaloni per 2-0. Una vera e propria gaffe da parte dell'organizzazione al Kyle Field (Texas) che, invece di mettere quello dell'Albiceleste, ha fatto partire dagli altoparlanti dello stadio le note della canzone "El bombom asesino" (il bocconcino assassino) dei Los Palmeras, una delle hit più famose della musica troplicale argentina. Dopo attimi di sconcerto tra i giocatori, sono arrivate le prime risate, con il pubblico che si è pure messo a cantare. L'organizzazione ha fermato la canzone dopo qualche secondo, per mandare l'inno dell'Argentina, ma nulla è sfuggito a fotocamere e telefoni che hanno ripreso il tutto e fatto diventare le immagini virali.

 

Cos'è "El bombon asesino" dei Los Palmas

"El bombon asesino" è la canzone più iconica del gruppo argentino di cumbia santafesina Los Palmeras. Il brano, pubblicato originariamente nel 2004, è diventato un vero e proprio inno della cultura popolare sudamericana, celebrando la figura di una donna tanto affascinante quanto travolgente. Una hit intramontabile che viene cantata in tutto il Sudamerica e che affascina per il suo ritmo allegro e coinvolgente

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