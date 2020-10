L'Argentina non brilla ma batte l'Ecuador grazie a un rigore di Messi, l'Uruguay vince in pieno recupero contro il Cile in una gara tesa e piena di polemiche, pareggio per 2-2 invece tra Paraguay e Perù

Gol e spettacolo, ma anche tante, tantissime polemiche. È questo il quadro che emerge al termine delle prime tre gare sudamericane di qualificazione al prossimo Mondiale che hanno visto l’Argentina battere l’Ecuador per 1-0, l’Uruguay imporsi sul Cile per 2-1 e il Paraguay pareggiare per 2-2 col Perù. In gol, tra gli altri anche Messi e Luis Suarez, ma a rubare la scena in due delle tre gare è stata la Var e le sue decisioni. Argentina-Ecuador: 1-0 13’ rig. Messi A regalare il successo all’Argentina nella prima giornata di Eliminatorias mondiali è stato un rigore – che l’allenatore dell’Ecuador ha definito “generoso” a fine gara – per fallo sull’ex Genoa e Milan Ocampos, trasformato da Leo Messi al 13’ del primo tempo. Tre punti che non cancellano però una prova poco convincente dell’Albiceleste, che non ha brillato producendo solo poche occasioni da rete nel corso della gara. Scaloni ha mandato in campo dal primo minuto gli “italiani” Martinez Quarta, nuovo acquisto della Fiorentina, De Paul dell’Udinese e Lautaro Martinez dell’Inter; panchina per il Papu Gomez (Atalanta) e tribuna per lo juventino Dybala, colpito da un attacco di gastroenterite.

Uruguay-Cile: 2-1 approfondimento Sanchez: "Sto bene, voglio giocare. Vidal un top" 39’ rig. Suarez (U), 54’ Sanchez (C), 90’+3’ Gomez (U) Un lampo di Maxi Gomez, attaccante del Valencia, in pieno recupero decide a favore dell’Uruguay una sfida combattutissima e ricca di polemiche e tensione, fin dalle prime battute. A iniziare dall’intervento del Var che ha segnalato un tocco di mano di Vargas decretando il rigore calciato e realizzato da Luis Suarez al 39’. Alexis Sanchez – tra i migliori in campo – pareggia i conti al 54’ con un bel desto a incrociare, ma a fare infuriare il Cile è il mancato rigore concesso per tocco di mano di Coates all’85, pochi minuti prima della doccia gelata arrivata con la rete del successo uruguaiano in pieno recupero. In campo gli “italiani” Alexis Sanchez e Arturo Vidal (Inter) per il Cile, nell’Uruguay invece oltre allo juventino Bentancur, in campo anche Godin (Uruguay) e Caceres (Fiorentina). Tante le proteste sui social arrivate dall’ambiente cileno al termine della gara contro la direzione arbitrale, tra queste anche il tweet al veleno di Medel che ha saltato il match per infortunio.