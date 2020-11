Ufficializzate dalla Fifa le fasce che accompagneranno il sorteggio per le qualificazioni europee a Qatar 2022, estrazione in programma il 7 dicembre a Zurigo. Come noto l'Italia è testa di serie grazie all'ingresso tra le prime 10 del ranking: l’accesso alle Final Four di Nations League, inoltre, iscriverà gli Azzurri in un gruppo da 5 squadre e non 6. Ecco tutte le urne

RANKING FIFA, L'ITALIA TORNA NELLA TOP 10. LA CLASSIFICA