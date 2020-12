14/25

BULGARIA, LA FORMAZIONE TIPO: 4231 - Altro buon sorteggio per gli azzurri: gli anni di Stoichkov (ma anche di Berbatov) sono lontani. E anche per i bulgari il risultato più recente è una retrocessione dalla Lega B a quella C di Nations League. Il Ct Georgi Dermendzhiev è in carica da circa un anno e non ha mai variato sistema di gioco. Occhio soprattutto all'attaccante Kraev del Midjytilland.