L'Italia scopre gli avversari nelle qualificazioni a Qatar 2022. Azzurri inseriti in prima fascia e in un gruppo da 5 squadre dopo l'accesso alle Final Four di Nations League. De Rossi e Van der Vaart protagonisti del sorteggio. Il sorteggio è in diretta su Sky Sport 24, Sky Sport Football e in streaming sul sito di Sky Sport

